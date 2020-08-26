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    HaberlerEge Haberleri Havra Sokağı’nda kapsamlı yenileme
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    26.08.2020 - 07:00 |

    Havra Sokağı’nda kapsamlı yenileme

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’nın en hareketli bölgelerinden Havra Sokağı’na yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıyor.

    Havra Sokağı’nda kapsamlı yenileme

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’nın en hareketli bölgelerinden Havra Sokağı’na yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıyor. Sokakta incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Balıkçıların, şarküterilerin de bulunduğu bir sokak olmasından dolayı, hem yağmur suyu hem de kanal ve atıkların temizlenmesi, onların tıkamasından kaynaklı bir altyapı sorunu var. Üst örtüden dolayı gölge problemi var. Tabela ve çevre kirliliği sorunları var. Teşhir unsurlarının kullanımına yönelik sorun var. Bütün bunlar için etütleri tamamladık. Önce altyapıyı yenileyeceğiz. Tente, aydınlatma ve cephelere ilişkin çalışmalar başlayacak. Havra Sokağı’nın bütün sorunlarını çözüp yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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