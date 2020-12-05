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    HaberlerEge Haberleri Havran’a Cittaslow
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    05.12.2020 - 07:00 |

    Havran’a Cittaslow

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında Havran’ın Cittaslow (Sakin Şehir) Turizm Ağı’na katılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

    Havran’a Cittaslow

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında Havran’ın Cittaslow (Sakin Şehir) Turizm Ağı’na katılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Yücel Yılmaz, “Havran Belediyesi’nin, Cittaslow Turizm Ağı’na başvuru sürecinin takibini yaparak rehberlik edecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte tam destek verecek. Unvanın alınması halinde; yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli fikrini savunan Cittaslow’a, Balıkesir’den ilk üye Havran olacak” diye açıklama yaptı.

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