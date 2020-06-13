Havuz, parka ayrı bir renk katacak...

Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan 15 bin metrekarelik Gündüz Ökçün Parkı’nda çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgenin ihtiyacı olan spor ve sosyal donatı alanlarını yeniledi, 75 metrekarelik bir de süs havuzu inşa edecek. Parkta atıl haldeki su kuyusu da böylece aktif hale getirilecek. Başkan Serdar Sandal, “Tüm parklarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. İlçemize daha güzel, daha yeşil bir görünüme kavuşturacağız” dedi.