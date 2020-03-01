01.03.2020 - 00:04 |
Hayali Mona Lisa tablosunu görmek
Karabağlar’ın Kavacık Mahallesi’nde yaşayan ve ‘Şavarlı Ressam’ diye üne kavuşan Meryem Düzgün Kaya’nın en büyük hayali Leonardo da Vinci’nin Paris’te sergilenen Mona Lisa tablosunu görmek.
Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı kalarak yaşamını devam ettiren Kaya, 45 yaşında yağlı boya ile doğa ve manzara resimleri yapmaya başladı. Kaya, “Köyümüze gelen ressam Şebnem Tuncer Çamdalı sayesinde resime başladım. Kısa sürede 28 tablo yaptım” dedi. Kaya, “Bir gün Mona Lisa’yı görmek kısmet olur umarım. Yurtdışına açılmak istiyorum” diye konuştu. l DHA
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.