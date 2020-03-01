Hayali Mona Lisa tablosunu görmek

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı kalarak yaşamını devam ettiren Kaya, 45 yaşında yağlı boya ile doğa ve manzara resimleri yapmaya başladı. Kaya, “Köyümüze gelen ressam Şebnem Tuncer Çamdalı sayesinde resime başladım. Kısa sürede 28 tablo yaptım” dedi. Kaya, “Bir gün Mona Lisa’yı görmek kısmet olur umarım. Yurtdışına açılmak istiyorum” diye konuştu. l DHA