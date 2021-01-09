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    09.01.2021 - 07:00 |

    Hayali sergi açmak

    BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Dilek Özcan (70) pandemi döneminde evinin mutfağını atölyeye çevirerek, seramik hamuru ve ahşap boyama ile birbirinden güzel takı ve süs eşyaları yapıyor.

    Hayali sergi açmak

    BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Dilek Özcan (70) pandemi döneminde evinin mutfağını atölyeye çevirerek, seramik hamuru ve ahşap boyama ile birbirinden güzel takı ve süs eşyaları yapıyor. Biçki dikiş, resim, müzik ve güzel sanatlar kurslarına giden, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Dilek Özcan, mutfak masasında seramik hamuru ve ahşap boyama ile çiçek, takı ve süs eşyaları yapıyor. Özcan, pandemi sonrası sergi açmayı düşündüğünü belirterek, “Bunlar bize aynı zamanda terapi oluyor. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu tür çalışmaları herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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