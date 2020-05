'Hayalini kurduğum her şey Izmirspor’la gerçek oldu'

İzmirspor’un ‘Şimşek’ gibi çaktığı sezonda, beni Altay ve Altınordu da istedi ancak mavi beyazlı renklerden bir adım öteye gidemedim. İyi ki o formayı kuşanmışım ve Türk futboluna hizmet etmişim.



Günümüzün gençleri, geçmişte yaşanılan imkansızlıkları gözlerinin önüne getirmeli. Sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlanarak harika işlere ve parlak bir geleceğe imza atmalılar, başarmalılar





İzmirspor’un dönemin Milli Ligi’ni dördüncü bitirdiği görkemli günlerde en başarılı kadroda yer aldı. Şimşeklerin formasını 10 sezon başarıyla giyip kaptanlığını yapan ve Ege futbolunun efsanesi olan Turgay Meto, futbol yaşantısını, unutamadığı anılarını, yeni nesile önerilerini ve Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirdi.



Sevgili Turgay Meto, bize kendinizden bahseder misiniz?



Dünyaya gözlerimi 1943’te Akhisar’da açmışım. Küçük yaşlardan itibaren futbola hep ilgim oldu. Babam top oynamama tepki gösterirdi. Benim derslerime yoğunlaşmamı isterdi. Babamdan gizli gizli futbol oynadım. Dönemin İzmir milletvekilli ve Altay divan başkanlığı görevlerini üstlenen Muzaffer Balaban isimli bir akrabamız vardı. Onun sayesinde İzmir Atatürk Lisesi’ne kaydım yapıldı. 1956’da Atatürk Lisesi’nde yatılı eğitim görmek için İzmir’e geldim. Futbola hiç başlamasaydım, büyük olasılıkla doktor, mühendis, avukat ya da bankacı olurdum.









Ama futbol sayesinde herkes tarafından tanınan Turgay Meto oldum. Lisede okurken İzmir genç karmasına seçildim. O dönemin genç karma takımının antrenörü Sait Altınordu’ya beni önermişler. Karmada Altaylı Ayhan, Göztepeli kaleci Ali ve Nevzat, Altaylı Yılmaz gibi isimler vardı. Tabi onlarla aynı takımda olmak inanılmaz duyguydu. Sait Altınordu daha sonra İzmirspor’a antrenör olunca, beni yanına aldı. Henüz 17 yaşındaydım. İzmirspor’a ilk geldiğimde, takımda hayalimi süsleyen futbolcular vardı. Benim dışımda sadece genç milli takımdan arkadaşım olan Bülent Buda vardı yaşı küçük olan. İzmirspor, henüz bir yıl önce Milli Lig dördüncüsü olmuştu. O dönem ne Göztepe, ne Karşıyaka, ne Altay; İzmirspor kadar iddialı değildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’tan sonra İzmirspor geliyordu. Beni Altay ve Altınordu da istedi. Fakat İzmirspor’un o başarılı dönemleri beni öyle etkilemişti ki, hiçbir yere kıpırdayamadım. 1963’te Napoli’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda amatör milli takım formasını giydim. Finalde İtalya’ya yenilerek gümüş madalya aldık. Antrenörlük dönemlerim de başarılı geçti diyebilirim. Kuşadası, Isparta ve İzmirspor’u 3. Lig’den, 2. Lig’e çıkardım. Yine çalıştırdığım Akhisarspor ve Karşıyaka ise şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Baktım arkadan gençler geliyor, artık yeter dedim. Bence sırası gelince de herkes bırakmasını bilmeli.



Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?



Napoli’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda amatör milli takım formasını giydim. Yarı finali, Mısır ve Suriye’nin ortaklaşa kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne karşı oynadık. Onlarda amatörlük olduğu için aslında A Milli Takım’larıyla oynadık. 3-1 yenmiştik. Gollerin üçü de benden geldi. Maç sırasında sakatlandım. Finalde, İtalya ile karşılaştık. Fakat tedavi olsam da maça yetişemedim. Tabi o zamanlar televizyonlar yok, senede bir kez özel maçlar oluyordu. Radyodaki futbolcuları bir ilah gibi görüyorduk. Daha sonra karşı karşıya oynayınca sanki bir süper kahraman gibi görür, heyecanlanırdık.









Bir diğer anım ise bir maçlık Altınordu forması giymem üzerine şekillendi. Sait Altınordu, İzmirspor’la yollarını ayırmış, yine Altınordu’ya antrenör olarak göreve gelmişti. Beni de Altınordu’ya davet etti. Fenerbahçe’yle özel bir maçta oynamıştım. Dönemin İzmirsporlu yöneticileri, usulsüzlük olduğu gerekçesiyle benim Altınordu’ya transferime onay vermediler. Federasyon, İzmirspor’u yasal olarak haklı bulmuştu. İzmirspor’a geri dönmüştüm. Tabi bu hatıraların en önemlilerinden bir tanesi, kimsenin unutamadığı Karşıyaka’nın 1980-81 sezonunda Göztepe ile oynadığıve son maçta averajla kaptırdığı şampiyonluk yarışı var. Karşıyaka’nın hocalığını yaparken, yakın arkadaşım Erkan Velioğlu ise Göztepe’yi çalıştırmıştı. O unutulmaz 80.000 kişilik maçta rakip olmuştuk.



Yeni nesile önerileriniz var mı?

Şimdiki nesil, bizim zamanımızı görse, inanın çok daha iyi çalışır. O zamanki şartlar çok zorlayıcıydı. Dakika bir sakatlandın mı çıkıyorsun, yerine oyuncu giremiyor. Kaleci sakatlansa, kalecisiz oynuyorduk. Kaleye takımdaki herhangi bir futbolcu geçiyordu. Formalarımız ıslanınca değiştirme imkanımız yoktu. Kışsa yazlık formaları giyerdik bazen. Üşüdüğümüz zaman da birbirimizin arkasına ve önüne gazete kağıdı koyar öyle çıkardık maçlara. Böyle böyle yıllarca top oynardık. Oyun sırasında sakatlandığında bir futbolcu, sahanın kenarında sol açıkta beklerdi. Maç içinde takım arkadaşı sakatlanan arkadaşını unuttuğunda ve ona top attığında aksilikler başlıyordu. Koşup da topu yakalayamazsan eğer, tribünler seni tiye alırdı. Ayakkabılar ise bambaşka dertti. Altı kösele ayakkabılarla toprak zeminde koştuğun zaman, daha maçın başında altı erirdi. Eridikten sonra ayakkabıların çivisi meydana çıkardı. Üstüne bastıkça da resmen tabanı delerdi. Hemen hemen her maçta devre araları, ayaklarımız kana bulanırdı. Tribünler ikinci yarı bu sebeplerden düşen performanslara aşırı tepkiler gösterirdi. Bizim dönemimiz buna benzeyen nice zorluklar çekti. Ama yılmayanlar ve çok çalışanlar her zaman ödüllendirildi. Disiplinden sapmasınlar, mücadeleden yılmasınlar, geçmişi iyi analiz edip, geleceklerini en iyi şekilde hazırlasınlar...



Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirir misiniz?



Ne yazık ki futbolumuzun içerisinde siyaset fazlalaştı. Bizim dönemimizde de siyaset işin içindeydi. Ancak bu kadar hissedilmiyordu. Ayrıca başkanlar da kulüpler üzerinden kendi menfaatleri için para kullanıyorlar. Kulübün başına gelenler, ceplerini doldurup kulübü de zora sokup gidiyor. Bir de bizim dönemimizde seyirci coşku için gelirdi. Örneğin siz güzel bir hareket yapınca veya güzel bir ara pası atınca çok mutlu olurlardı. Şimdi ise skor önce geliyor. Temposu düşük 0-0 giden maçlarda son dakika golü, her şeyi unutturuyor. Ancak oyun yok. Bizler maçı kazansak da iyi futbol oynamayınca tatmin olmazlardı. Şimdi ise kazanmak tek amaç oldu. Güzel futbolu kimse önemsemiyor.