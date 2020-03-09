09.03.2020 - 07:00 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA
Hayalinin peşinden gitti, dükkân açtı
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, çocuk yaşta hobi olarak merak duyduğu yün ve el işi ürünlerle ilgili dükkân açma hayali bulunan Ayşe Ferah Ertürk (35), KOSGEB desteğiyle amacına ulaştı.
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, çocuk yaşta hobi olarak merak duyduğu yün ve el işi ürünlerle ilgili dükkân açma hayali bulunan Ayşe Ferah Ertürk (35), KOSGEB desteğiyle amacına ulaştı. Ertürk, “Kurslara katılarak başarı sağladım. Kadınların güçlü olduğunu, istediği zaman amaçlarına ulaşabileceğini göstermiş oldum. Özellikle anne olanlara ailelerine katkı sağlamak için neler yapabileceğini göstermek istedim. Hemcinslerimiz unutmasınlar ki kadınlar her alanda başarılıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.