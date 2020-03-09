Hayalinin peşinden gitti, dükkân açtı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, çocuk yaşta hobi olarak merak duyduğu yün ve el işi ürünlerle ilgili dükkân açma hayali bulunan Ayşe Ferah Ertürk (35), KOSGEB desteğiyle amacına ulaştı. Ertürk, “Kurslara katılarak başarı sağladım. Kadınların güçlü olduğunu, istediği zaman amaçlarına ulaşabileceğini göstermiş oldum. Özellikle anne olanlara ailelerine katkı sağlamak için neler yapabileceğini göstermek istedim. Hemcinslerimiz unutmasınlar ki kadınlar her alanda başarılıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun” dedi.