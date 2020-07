Hayaller 2021’e ertelendi

Bülent Buda: Altay teknik birimi oyuna 3 hamle birden yaptı. Yaser, Doğa, Tavares. Oyuna katıldılar, maç bitti. Kara mizah gibi bir şey. Onlar da biliyordu, Giresun’dan alacakları 3 puan yetmeyecek. Yalçın Hoca maç öncesi konuşmasında hayıflanıyor. 10 maç 5 galibiyet, 5 beraberlik ama Play Off’a giremiyoruz. Giremezsin sevgili hocam. 5 beraberlik 10 puan kayıp eder. Ya Eskişehir beraberliği, Erzurum yenilgisi? 5 puan uçtu be hocam. Niye İzmir’de Erzurum’u yenemiyorsun? Play Off’a kalanların kadrolarına bakın. Bir de Altay’a bakın. Ve de üzülmeyin, hüngür hüngür ağlayın!

Fatih Tanfer: l Altay’ın Giresun maçı öncesi 90+3 köşemizde umutların Kaf Dağı’nın arkasında olduğunu yazmıştık. Küme düşen Adanaspor’un Karagümrük’ü İstanbul’da yenmesi gerçekleşmedi ve Giresun’da 3 puan almasına rağmen Play Off hayali suya düştü. Güçlü kadrosuna güvendiğim Altay, maalesef Play Off bile oynayamadı.

l Başta Başkan Özgür Ekmekçioğlu maddi manevi büyük fedakarlıklarda bulundu ve bu güçlü kadroyu kurdu. Altay taraftarı da bizim gibi inandı ancak siyah beyazlılar, ligi hiç hak etmediği yerde bitirdi. Kısacası vuslat başka bahara kaldı.

l Son sözüm de Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’a. Askerler savaşa gittiklerinde cephede komutanlarını en önde görmek isterler. Maalesef Yalçın Hoca takımını Eskişehir maçında aldığı ceza yüzünden yalnız bıraktı. İyi hoca olacağına inanıyorum. Ancak başarı istiyorsa öncelikle agresif yapısından vazgeçmesi şarttır. Aslında kendisinin futbol anlayışı pozitif. Ve kişisel olarak da kendisini, futbol bilgisini ve heyecanını takdir ediyorum. Ancak ölçüyü kaçırmamalı. Haftalar önce bunu yazdım. Onlarca Altaylı’dan mesaj geldi, ‘Takımımızı en zor maçlarda yalnız bıraktı’ diye. Çalıştı, yeteneklerini takımın gücüyle birleştirdi ancak takımı yalnız bırakması yüzünden fatura yine kendine kesildi. Hem Altay’a yazık oldu hem de kendisi hak etmediği eleştiriler aldı.

Mehmet Demirtaş: 1. Lig’in üstünün ve altının şeffaf olmadığı, heyecanın son haftalara kadar sürdüğü bu sezonda Altay, çok istedi, çok çabaladı, çok mücadele etti ancak adını Play Off’lara yazdıramadı. Tabi sezon boyunca kaybedilen tüm maçların, yitirilen tüm puanların da bu sıralamada etkisi büyük. Ancak yakın geçmişteki Eskişehir mücadelesinde sahada bırakılan 2 puan, Erzurum mağlubiyeti Altay’ın kaderini belirledi. Siyah beyazlılar topladığı 54 puanın yarısından fazlasını (33 puan) iç sahada elde etti. Yani dış sahadaki karşılaşmalarda biraz daha başarılı olsalar, konuştuğumuz konu Play Off olacaktı. Seneye direkt Süper Lig hedefiyle sezona merhaba diyeceklerdir. Ayrıca 2 sezondur gol krallığı tacını takan, takımının gol yükünü üstlenen Paixao’yu da es geçmeyelim, gösterdiği performans dolayısıyla alkışlayalım.