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    24.11.2020 - 00:03 | | GÖKÇE ADAR DHA

    ‘Hayaller engel tanımaz’

    TORBALI’DA bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olan görme engelli Aykut Aktürk (31), hayaller için kesinlikle engelin olmadığını belirtti.

    ‘Hayaller engel tanımaz’

    10 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Aktürk, kendisini engelli olarak nitelendirmediğini söyledi, “Ortaokulda Türkçe öğretmenim olan Ahmet Sarıbaş sayesinde Türkçe öğretmenliğine özendim. Kendisinin de önermesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ni kazandım. 2007 yılında üniversiteye başlayıp 2010 yılında da mezun olup görevime başladım. Engel tanımı kime göre, neye göre. Sizin gözünüzle yaptığınız şeyi ben elimde bastonumla ve ellerimle yapıyorum. Aramızdaki tek fark bu. Hayaller için kesinlikle bir engel yok” dedi.

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