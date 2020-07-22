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    HaberlerEge Haberleri ‘Hayalleri yıkıldı’
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    22.07.2020 - 07:00 |

    ‘Hayalleri yıkıldı’

    Suriye’li Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PIKTES) projesinde geçici olarak istihdam edilen ve kadro bekleyen öğretmenlere kötü haber geldi.

    ‘Hayalleri yıkıldı’

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, PIKTES öğretmenlerinin durumu ile ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “PIKTES kapsamında görevlendirilen öğretmenlerin kadrolu öğretmen olarak atanması, bugün itibariyle mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda mümkün olamamaktadır” dedi.
    PIKTES öğretmenlerinin dört yıldır Suriyeli çocuklara büyük bir özveri ve azimle eğitim hizmeti vermeye çalıştığını dile getiren Kılıç, “Yanıt tam bir hayal kırıklığı oldu. Hepsi de Eğitim Fakültesi mezunu olan bu öğretmenler; KPSS, mülakat, güvenlik soruşturması gibi tüm bu şartları yerine getirdiler. Dört bin öğretmene kadro vermek mali açıdan devlete çok büyük bir yük getirmezdi ancak onların omuzlarına daha motive bir şekilde çalışmanın azmini yüklerdi” diye konuştu.

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