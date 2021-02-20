Hayallerinin mesleğine sporla daha yakınlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, milli sporcuların vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyup akademik yönden de kendilerini geliştirmesi amacıyla başlatılan “Milli Sporcu Bursu” uygulaması, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki (İEÜ) beş gence fırsat yarattı.

Bakanlık ve İEÜ arasında imzalanan protokol sayesinde eğitimlerine bu yıl başlayan; Doğa Deniz Çıkman (Yelken), Zeynep Tuncalı (Lazer Yelken), Bengü Aktarmaç (Yüzme), Batuhan Arslan (Rüzgar Sörfü) ve Fevzi Arda Duru (Taekwondo) hayal ettikleri bölümde okuma imkanı buldu.

Motivasyon kaynağı

Milli sporcuların eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversite olarak, öğrencilerimize sadece nitelikli eğitim vermekle yetinmiyor; spor ve sanat gibi farklı dallarda da kendilerini geliştirmeleri için onları teşvik ediyoruz. Üniversitemizin milli sporcuları, inanıyorum ki spordaki başarılarını eğitim hayatlarında da sürdürecek, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bakanlığın sağladığı bu imkan, gençlerimizi spora yönlendirecek çok önemli bir motivasyon kaynağı olacak” dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, “Kampüsümüzde milli sporcularımızın bulunması, diğer gençlerimiz için de güzel bir örnek. Üniversitemizde, öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız bir konu da nitelikli ve etkin zaman yönetimi. Güne dair doğru bir planlama ve zaman yönetimiyle, hem spora hem derslere yeteri kadar zaman ayırmak mümkün” diye konuştu.

Başarılı gençlerden Psikoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Tuncalı, “Bizlere güvenen, burs imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Duru, “Emeklerimin karşılığını almış oldum” diye konuştu. Psikoloji Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Aktarmaç, Spor ile eğitim; birbirini zorlaştırıcı değil, tamamlayıcı etkenler. Yüzme tutkum, eğitimde de bana fırsatlar yarattı” ifadelerini kullandı.

Spor ve eğitim bir bütün

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi 18 yaşındaki Arslan, “Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak adına, hem sporda hem de eğitimde başarılı olmak için daha çok çalışacağım” dedi. Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Çıkman ise, “Aldığım burs, eğitim ve sporun aslında bir bütün olduğunu gösterdi” diye konuştu.