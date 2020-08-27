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    27.08.2020 - 00:02 |

    Hayallerinin peşinden gittiler...

    İzmir’de yaşayan ve üniversitede farklı bölümlerde okurken tanışıp evlenmeye karar veren Gamze-Abdullah Kayıran çifti, düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girdi, ailelerinin düğün için ayırdıkları parayla hayallerini kurdukları işyerini açtı.

    Hayallerinin peşinden gittiler...

    Ailelerin karşı çıkmasına rağmen düğün için her iki ailenin ayırdığı yaklaşık 150 bin lirayla tatlı ve çikolata dükkanı açan Kayıran çifti, “Düğün olmaması için savaştık. ‘Bizim mutluluğumuz mu daha önemli, düğün mü?’ dedik. Ancak hep ‘olmaz, el ne der’ dediler. Bu savaşı biz kazandık. Düğün için ayırdığınız bütçeleri bize verin dedik. Biraz da kendi birikimimiz vardı. Onları da ekleyip bu işyerini açtık. Her şeyini kendimiz yaptık. Sonunda açtık” diye konuştu.
    l MUSTAFA GÜNGÖR AA

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