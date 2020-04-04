Yapılan ‘Evde Kal’ çağrılarına bir yenisi de bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarından geldi. Özellikle kronik hastaların sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal bir seferberlik ilan edilmesini isteyen DMD hastaları, kendilerinin ömür boyu karantinada olduğunu belirterek, “Hayat eve sığar. Sizler de bizler gibi evde kalın” çağrısı yaptı.