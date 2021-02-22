İki yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan iki çocuk annesi Mahmud, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonla hayata tutundu. Ameliyat sonrası Dıljin el-Mahmud’a hastane odasında, organ nakli ekibi tarafından 48. yaş günü kutlaması yapıldı. Oğlunun karaciğer dokusu vermesini ilk etapta onun da sağlığı bozulacağı endişesiyle istemediğini, doktorların herhangi risk bulunmadığını anlatmaları sonrası ikna olduğunu belirten Mahmud, “Oğlum bana doğum günümde ikinci bir hayat hediye etti” diye konuştu. EÜ Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu da, savaştan kaçan insanların Türkiye’de sağlıklarına kavuşmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.