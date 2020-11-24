Hayat kurtaran eğitim

Kuşadası Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline uygulamalı ilkyardım eğitimi verdi. Encümen salonundaki eğitimde, katılımcılara solunum yolu tıkanıklığı, kanama-yaralanma gibi durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan teorik ve uygulamalı eğitime, dönüşümlü şekilde toplam 60 kişi katıldı. Eğitimde personele, Aydın İlkyardım Eğitim Merkezi Uzmanı Aysun Durman tarafından detaylı bilgi aktarıldı. İlkyardım eğitiminin insan hayatını kurtarmada çok önemli olduğunu belirten Aysun Durman, “Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kursiyerlerimizi küçük gruplar halinde eğitiyoruz. Belediyelerde, iş kazası veya benzeri durumlarda eğitimli personel tarafından yapılacak ilk müdahale çoğu zaman hayat kurtarıyor” dedi.