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    HaberlerEge Haberleri Hayat kurtarır
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    26.09.2020 - 00:02 |

    Hayat kurtarır

    Ege Üniversitesi’nde “17. Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve 1.Uluslararası Paramedik Eğitimi Sempozyumu”, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) alt yapısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

    Hayat kurtarır

    Etkinliğin Onursal Başkanlığını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak konuşmasında, paramedik uygulamalarının bireylerin hayatlarının kurtulmasıyla doğrundan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Paramedik eğitiminde standardizasyonun gerekliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Budak, “Paramedik eğitiminde kalite standartlarının yükseltilmesi gerekiyor” mesajı verdi.

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