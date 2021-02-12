Hayat normalleşiyor

SOMA’DA etkili olan sağanak yağış, kırsaldaki Zafer Mahallesi’ni etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri, taşkına neden olan yağmur suyuna anında müdahale etti. Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, “Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.