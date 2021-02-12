BİST1.5460.00EURO8.53-0.04USD7.030.18ALTIN412.45-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hayat normalleşiyor
    ABONE OL
    12.02.2021 - 07:00 |

    Hayat normalleşiyor

    SOMA’DA etkili olan sağanak yağış, kırsaldaki Zafer Mahallesi’ni etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri, taşkına neden olan yağmur suyuna anında müdahale etti.

    Hayat normalleşiyor

    SOMA’DA etkili olan sağanak yağış, kırsaldaki Zafer Mahallesi’ni etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri, taşkına neden olan yağmur suyuna anında müdahale etti. Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, “Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Sıradaki Haber