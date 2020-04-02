BİST89.085-0,62EURO 7,360,87USD6,711,37ALTIN342,572,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hayatımız ellerinizde tüm kalpler sizinle’
    ABONE OL
    02.04.2020 - 00:00 |

    ‘Hayatımız ellerinizde tüm kalpler sizinle’

    Göztepe’de bir grup taraftar Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne gelerek koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.

    ‘Hayatımız ellerinizde tüm kalpler sizinle’

    Hastane dışında toplanan taraftarlar, açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla sağlıkçılara moral aşıladı. “Sağlık çalışanları gururumuz” sloganları atan taraftarlara sağlık çalışanları da hastane camlarından alkışlarla karşılık verdi. Pankartlarda, “Hayatınızı hayatımıza kattığınız için teşekkür ederiz”, “Hayatımız ellerinizde, tüm kalpler sizinle” yazıları yer aldı. Taraftarlar yayınladıkları mesajlarda Türkiye’nin kahraman sağlık çalışanları sayesinde koronavirüs salgınını yeneceğini söyledi.

    Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
    daha fazla video için
    Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Sıradaki Haber