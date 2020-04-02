Hastane dışında toplanan taraftarlar, açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla sağlıkçılara moral aşıladı. “Sağlık çalışanları gururumuz” sloganları atan taraftarlara sağlık çalışanları da hastane camlarından alkışlarla karşılık verdi. Pankartlarda, “Hayatınızı hayatımıza kattığınız için teşekkür ederiz”, “Hayatımız ellerinizde, tüm kalpler sizinle” yazıları yer aldı. Taraftarlar yayınladıkları mesajlarda Türkiye’nin kahraman sağlık çalışanları sayesinde koronavirüs salgınını yeneceğini söyledi.