Hayatında yenilik istedi dünya markası yarattı

İTÜ Metalurji Mühendisliği’nden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Nermin Gelbal Gökduman, 2012 yılında ailesine daha çok vakit ayırmak ve hayatında yenilik yapmak için 50 dönüm zeytin bahçesi aldı. Eğitimini aldıktan sonra ise yağ üretimine başladı. Bir süre sonra 150 dönüm bahçe daha alıp üretim kapasitesini artıran Gökduman, geçen yıl 15 milyon liralık yatırımla Havran’da 8 dönüm alanda; soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve Balıkesir’e has yerel lezzetlerin de yer aldığı tesisini açtı.

Üç başarı birden

Gökduman’ın ürettiği zeytinyağları ise bu yıl; New York World Olive Oil Competitions yarışmasında altın madalya, JOOP Japonya Olive Oil Prize yarışmasında Domat zeytinyağıyla sınıfının en iyisi, London International Olive Oil Competitions yarışmasında da altın madalya ödüllerini aldı.

100 ton üretim

ABD’deki başarısının ardından New York’taki bazı işletmelerde zeytinyağının satılmaya başladığını anlatan Gökduman, “İhracat konusunda bize çok talep geliyor. Şu anda kapasitemiz belirli bir oranda olduğu için bütün taleplere cevap veremiyoruz ama ABD ve Güney Kore’ye ürün yelpazesini genişleterek zeytinyağı göndermeye devam edeceğiz. Geçen yıl 100 ton zeytinyağı, 100 ton zeytin üretimi yaptık. Her yıl üretimimizi yüzde 30 civarında artırıyoruz. Bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına 10 bin ağaç kiraladık. Düzgün ve kendiniz yiyebileceğiniz şekilde ürün ürettiğinizde karşılığını alıyorsunuz” dedi. İlk başta büyük hedeflerinin olmadığını dile getiren Gökduman, şöyle devam etti:

Kadınlara öneri

“Sadece ruhuma, kendime iyi gelsin, aileme vakit ayırabileceğim, ürettiğim üründen keyif alabileceğim bir iş olarak tasarlamıştım. Kaliteli bir ürün ortaya koyduktan sonra karşılığını alıyorsunuz. Tarım alanında girişimci olmak isteyen kadınlarımıza Tarım Bakanlığı proje desteklerinden, Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarım kredilerinden faydalanmalarını öneririm.”