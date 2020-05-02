Hayatını tenise adamış bir isim: Oğuz Azkara

Türkiye’de tenisi içselleştirmiş ve bayrak yarışı haline getirmiş az sayıda aile varsa bunların arasından aklıma sembol olarak gelen ilk aile, Azkara ailesidir.

Mahir Azkara, oğulları Mustafa ve Oğuz Azkara, Oğuz Azkara’nın oğlu Arda Azkara... Her biri milli sporcu.



Baba Mahir Azkara’nın Ankara’da bostancılık yaparken Ankara Tenis Kulübü’nde tenis oynayan Amerikalılar için top toplayıcılık ile başlayan hikayesinin içerisinde sayısız şampiyonluk ve madalya var.



Sevgili Oğuz Azkara da tenise babası gibi top toplayıcılıkla başlayanlardan. En büyük şansı ise uluslararası turnuvalarda top toplayarak, profesyonelleri izlemesi. Azkara, “Bu yolda yürümeye karar verdikten sonra kendime hedefler koydum. Yaş gruplarımda şampiyon oldum. Milli Takım hedefim vardı ve başardım. Antrenörlük hedefim vardı, gerçekleşti. Hedef koyup o hedefte ilerlemek çok önemli” diyor.



Ankara’da başlayan hikayenin içindeyse bir de İzmir var. 1988 yılında İzmir Kültürpark Tenis Kulübü’ne geçen Oğuz Azkara, kardeşi Mustafa Azkara’nın da buraya gelmesini sağlıyor ve iki kardeş başlıyorlar fırtına gibi esmeye.



Teklerde ve çiftlerde Azkara kardeşlerin bileğini bükebilen çıkmıyor. Öyle ki Oğuz Azkara bu süreci, “Kültürpark Tenis Kulübü’nün o zamana kadar elde edemediği başarıları sağlayarak kulübe de katkıda bulunduk. Sayısız kupalar kazandık. Zamanın en iyi altyapısını oluşturduk” sözleriyle anlatıyor.



Türk tenisinin gelişmesi içinse Oğuz Azkara dışarıya açılmanın şart olduğunu düşünenlerden. Azkara, “Gençlerimiz puan ve sıralama için Azerbaycan, Ürdün gibi ülkelerde turnuvalara katılıyor. Biraz daha cesaret ve destekle daha büyük turnuvalarda boy gösterirlerse, Türk tenisinin gelişimi çok daha hızlı olur” diyor.

Oğlu da kendisi gibi başarılı bir milli sporcu olan Azkara’nın gençlere önemli tavsiyeleri de var. Azkara, gençlere olan mesajını, “Teniste en önemli şey sevmek. Çok çalışacaklar” sözleriyle veriyor.



İzmir’in altyapı anlamında kendini geliştirmek için yeni atılımlara ihtiyacı olduğunun da altını çizen Azkara, kendi hayatında tenise dair en heyecanlı günü de şu sözlerle anlattı: “1984 yılında Lüksemburg’da bir turnuvada önemli bir rakibimi yenmiştim. Ülke olarak o yıllar başarılı olamadığımız yıllar olduğu için o galibiyet benim için çok önemliydi. İlk kez bir yabancı sporcuyu yenmiştim.”



Görüyorsunuz ya, tenis, bir spor branşı olmanın ötesinde; bir kültür, bir tutku, bir sevda.

Bana tenisi sevdiren adam ilk hocam Oğuz Azkara’ya şükranlarımı sunuyorum. Bu ateşin hiç sönmemesi dileğiyle...