Hayatları kolaylaştırıyor

Engelleri kaldırmak için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 80 engelli vatandaşa hayatlarını kolaylaştıracak yardımlarda bulundu. Büyükşehir, 35 tekerlekli sandalye ve 45 beyaz baston dağıttı. Vatandaşlar, yardımlar için Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti, sosyal ve iş hayatına katılmak için bu araçların olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekti. Engellerin bedende değil zihinlerde olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu da, “Engel tanımayan vatandaşlarımız sanat, spor ve iş hayatı gibi birçok alanda önemli başarılar elde edip bizlere nice gururlar yaşattı.

Bu da gösteriyor ki, hayatın her alanında, tüm vatandaşlarımız eşit şartlara sahip oldukları zaman başarı kaçınılmaz. Önce zihinlerdeki, sonra bedendeki engelleri aşmalıyız. Büyükşehir olarak her zaman onların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.