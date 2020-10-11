‘Hayattaki 2. şansı iyi değerlendirin’

Kolon kanserini atlatıp stoma torbasıyla yaşamaya başlayanlara hayatlarını kolaylaştırmak adına eğitimler veren Cankıymaz, stoma kullanmanın hayatın sonu değil başlangıcı olduğunu söyledi. Azmi ve yaşama hırsıyla tüm hastalara moral oldu. Türkiye’de binlerce, yüzbinlerce insanın bu hastalıkla mücadele ettiğini kaydeden Cankıymaz, “Ameliyat olacak kardeşlerimize, böyle de hayata tutunabilirsiniz, stoma kullanmak hayatın sonu değildir, bilakis başlangıcıdır. İkinci bir yaşama şansıdır. Moral en iyi ilaçtır. Kolon kanserli insanlara yaklaşım hoş değil. İnsanlar bir adım geri gidiyor. Ama bu bulaşıcı bir hastalık değil, tedavi edilebilen bir hastalıktır” dedi