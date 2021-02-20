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    HaberlerEge Haberleri Haybulans aldı
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Haybulans aldı

    Kuşadası Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak’ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremeyince endişelendi.

    Haybulans aldı

    Kuşadası Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak’ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremeyince endişelendi. Kimsenin bulunmadığı yazlık bir evde mahsur kalan kedi, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Emniyeti’nin çabaları ile kurtarıldı. Aç ve susuz kalan kedi, Haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirildi.

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