Haybulans aldı

Kuşadası Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak’ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremeyince endişelendi. Kimsenin bulunmadığı yazlık bir evde mahsur kalan kedi, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Emniyeti’nin çabaları ile kurtarıldı. Aç ve susuz kalan kedi, Haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirildi.