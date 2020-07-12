Haydi Altay sahne senin

TFF 1. Lig’de 51 puanla Play Off hattının 2 puan gerisinde 7. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altay, bugün İzmir Atatürk Stadı’nda 56 puanı bulunan 2. sıradaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Saat 17.30’da başlayacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Altay zorlu rakibi karşısında 3 puan alırsa, sezon başından beri kovaladığı umutlarını son haftaya taşıyacak. Mağlubiyet durumunda ise siyah beyazlılar direkt şampiyonluk hedeflerken Play Off yarışında bile mucize olmazsa havlu atacak. Ligde yalnız Altay ve Erzurumlular değil Süper Lig yarışındaki diğer 5 takımın gözü de bu mücadelede olacak. Erzurum’un kazanması halinde rakiplerin alacağı sonuca göre Süper Lig’e çıkma ihtimali de bulunuyor.



Altınordu’yla çakıştı



Bundan önce iç sahada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynadığı son 7 maçı kazanan siyah beyazlılar, Bornova’da önceliği olan Altınordu’nun aynı saatte Giresunspor’la karşılaşacak olması nedeniyle kritik Erzurumspor sınavına Atatürk Stadı’nda çıkacak. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezası nedeniyle yine takımının başında yer alamayacak. Sarı kart cezalısı Yılmaz da kadroda yok.