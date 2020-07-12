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    12.07.2020 - 00:00 |

    Haydi Altay sahne senin

    TFF 1. Lig’de bitime 2 maç kala İzmir temsilcisi Altay, bugün zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Süper Lig hedefi adına, “Ya tamam, ya devam” karşılaşmasına çıkacak. Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak olan maçı, Ali Şansalan yönetecek

    Haydi Altay sahne senin

    TFF 1. Lig’de 51 puanla Play Off hattının 2 puan gerisinde 7. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altay, bugün İzmir Atatürk Stadı’nda 56 puanı bulunan 2. sıradaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Saat 17.30’da başlayacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Altay zorlu rakibi karşısında 3 puan alırsa, sezon başından beri kovaladığı umutlarını son haftaya taşıyacak. Mağlubiyet durumunda ise siyah beyazlılar direkt şampiyonluk hedeflerken Play Off yarışında bile mucize olmazsa havlu atacak. Ligde yalnız Altay ve Erzurumlular değil Süper Lig yarışındaki diğer 5 takımın gözü de bu mücadelede olacak. Erzurum’un kazanması halinde rakiplerin alacağı sonuca göre Süper Lig’e çıkma ihtimali de bulunuyor.

    Altınordu’yla çakıştı

    Bundan önce iç sahada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynadığı son 7 maçı kazanan siyah beyazlılar, Bornova’da önceliği olan Altınordu’nun aynı saatte Giresunspor’la karşılaşacak olması nedeniyle kritik Erzurumspor sınavına Atatürk Stadı’nda çıkacak. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezası nedeniyle yine takımının başında yer alamayacak. Sarı kart cezalısı Yılmaz da kadroda yok.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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