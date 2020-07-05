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    HaberlerEge Haberleri Haydi Altay tam zamanı
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    05.07.2020 - 00:00 |

    Haydi Altay tam zamanı

    Averajla Play Off hattının dışında kalan Altay, bugün zorlu Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’ndaki maç, saat 20.00’de başlayacak

    Haydi Altay tam zamanı

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay, bugün deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak. Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Siyah beyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak. Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta psikolojik olarak havlu atacak.

    Altay, sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı’nda İbrahim Öztürk’ün golüyle 1-0 mağlup ettiği Adana Demirspor’u deplasmanda da yenerek ikili averaj avantajını korumayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, ligin en skorer ekibi olan dişli rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. İç sahada oynadığı son 7 maçı kazanarak 21 puan toplayan Altay, deplasmandaki kötü gidişe son vermeyi planlıyor.

    Koşukavak yok

    Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir’de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve Osmanlıspor’a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.

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