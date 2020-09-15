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    15.09.2020 - 07:00 |

    Haydi can olalım!

    Karşıyaka’da yaşayan iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz’in (42) lösemi hastalığından kurtulması için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

    Haydi can olalım!

    Karşıyaka’da yaşayan iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz’in (42) lösemi hastalığından kurtulması için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
    Pandemi nedeniyle arayışları yarım kalan genç kadına, 12 yaşındaki oğlundan alınan ilik ile mayıs ayında kök hücre nakil yapıldı. İyileşti derken geçtiğimiz ay hastalığı yeniden ilerleyen Tengiz için Bodrum, Alaçatı ve İzmir’deki yakınları kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.
    Detek olmak isteyenler; 18 Eylül Cuma günü Bornova Hükümet Meydanı, 19 Eylül Cumartesi günü Alaçatı Pazaryeri 1850 Otel’in önü, 21 Eylül Pazartesi günü Karşıyaka İş Bankası önü, 22 Eylül Salı günü Üçkuyular F.Altay Meydanı ve 24 Eylül Perşembe günü Konak Kemeraltı girişindeki bağış noktalarına gidebilir.

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