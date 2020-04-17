Haydi çocuklar hayalinizi çizin

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Arkas Sanat Merkezi, çocukları hayal ettikleri dünyaların resimlerini yaparak hayatı renklendirmeye, Arkas Trio da sevdikleri enstrümanlarla gelecek için çaldıkları parçaları paylaşmaya davet ediyor. Arkas Sanat Merkezi okul öncesi ve ilkokul çağındaki miniklerin hayal ettikleri dünyanın resimlerini sosyal medya hesabında paylaşmaya davet ediyor. Resimlerini ad-soyad ve şehir bilgileriyle @arkassanatmerkezi hesabını etiketleyerek 21 Nisan’a kadar Instagram’da paylaşan çocukların resimleri Arkas Sanat Merkezi hesabında yayınlanacak.