17.04.2020 - 00:02 |
Haydi çocuklar hayalinizi çizin
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Arkas Sanat Merkezi, çocukları hayal ettikleri dünyaların resimlerini yaparak hayatı renklendirmeye, Arkas Trio da sevdikleri enstrümanlarla gelecek için çaldıkları parçaları paylaşmaya davet ediyor. Arkas Sanat Merkezi okul öncesi ve ilkokul çağındaki miniklerin hayal ettikleri dünyanın resimlerini sosyal medya hesabında paylaşmaya davet ediyor. Resimlerini ad-soyad ve şehir bilgileriyle @arkassanatmerkezi hesabını etiketleyerek 21 Nisan’a kadar Instagram’da paylaşan çocukların resimleri Arkas Sanat Merkezi hesabında yayınlanacak.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.