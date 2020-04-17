BİST96.2490,41EURO7,54-0,04USD6,950,54ALTIN384,150,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Haydi çocuklar hayalinizi çizin
    ABONE OL
    17.04.2020 - 00:02 |

    Haydi çocuklar hayalinizi çizin

    Haydi çocuklar hayalinizi çizin

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Arkas Sanat Merkezi, çocukları hayal ettikleri dünyaların resimlerini yaparak hayatı renklendirmeye, Arkas Trio da sevdikleri enstrümanlarla gelecek için çaldıkları parçaları paylaşmaya davet ediyor. Arkas Sanat Merkezi okul öncesi ve ilkokul çağındaki miniklerin hayal ettikleri dünyanın resimlerini sosyal medya hesabında paylaşmaya davet ediyor. Resimlerini ad-soyad ve şehir bilgileriyle @arkassanatmerkezi hesabını etiketleyerek 21 Nisan’a kadar Instagram’da paylaşan çocukların resimleri Arkas Sanat Merkezi hesabında yayınlanacak.

    New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
    daha fazla video için
    Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konserCorona virüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    Sıradaki Haber