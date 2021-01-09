Haydi Göz Göz

Süper Lig’de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 18. hafta mücadelesinde bugün Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçta hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Göztepe, ligde 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılılar, 19 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. Alpaslan Öztürk’ün sakatlığının bulunduğu Göz Göz’de, cezalı Obinna Nwobodo da forma giyemeyecek. Rakibiyle daha önce 10 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Kerim Alıcı döndü

Göztepe’nin, sezon başında 1. Lig’den Boluspor’a kiraladığı Kerim Alıcı, ikinci yarıda sarı kırmızılı ekipte forma giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Alıcı’nın sözleşmesindeki “devre arasında geri çağırma” maddesinin kullanıldığı belirtildi. Sezon başında Altınordu’dan transfer edilen, 23 yaşındaki futbolcu, Boluspor formasıyla ligde ve kupada 16 maça çıktı.