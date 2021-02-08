Haydi Göz Göz yen de gel!

Süper Lig’de son olarak iki kez öne geçtiği maçta Yeni Malatyaspor ile berabere kalıp galibiyet özlemini dindiremeyen Göztepe, bugün Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak maç 16.00’da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Süper Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe, bugün çıkışa geçmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan’ın durumu maç saatinde belli olacak.

‘İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ’

Göztepe’nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, “Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız” diye konuştu.