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    16.01.2021 - 07:00 |

    Haydi Göz Göz yüzümüzü güldür

    Süper Lig’de son olarak Fraport-Tav Antalyaspor’a yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve Teknik Direktör İlhan Palut’la yollarını ayıran Göztepe, bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Haydi Göz Göz yüzümüzü güldür

    Süper Lig’de son olarak Fraport-Tav Antalyaspor’a yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve Teknik Direktör İlhan Palut’la yollarını ayıran Göztepe, bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 1 oyuncu Konya’da görev alamayacak. İttifak Holding Konyaspor’a karşı Süper Lig’de daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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