'Haydi hep beraber son dosyayı kapatalım'

Büyükkarcı, 108 yıllık kulüpte tarihi bir yıl dönümü yaşadıklarını hatırlatıp, “Atatürk’ün Karşıyaka armasına armağan ettiği ay yıldızın 94. yıl dönümünü kutladık. Bu konuda ilk ve tek kulübüz. Karşıyaka çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Baskette Süper Lig’de yer almaya devam ediyoruz ancak futbolun durumu her branşı etkiledi. 2.5 sene önce geldiğimizde tesiste yemek çıkmıyordu. Sahalar, tesisler berbat haldeydi. Son 2.5 senede camiamızın desteğiyle tekrar ayağa kalktık” dedi.



“Doğukan’ın önü açık”

“Göreve geldiğimizde kulübün önünde tehlike oluşturan FIFA dosyaları vardı ve yönetimin çabası, bulduğumuz destekler, taraftarın katkılarıyla bu dosyaları kapattık” diye konuşan Büyükkarcı, “Şimdi önümüzde tek Igor Duric dosyası kaldı. Bunu yine taraftarımızla kapatacağız. Türkiye’nin takdir ettiği, ölüyü dirilten bir taraftarımız var” diye konuştu.