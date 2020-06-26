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    HaberlerEge Haberleri 'Haydi hep beraber son dosyayı kapatalım'
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    26.06.2020 - 00:00 |

    'Haydi hep beraber son dosyayı kapatalım'

    FIFA kanalıyla kulübe tehdit oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric’in 170 bin euro alacağını kapatmak için kampanya başlatan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, bu engeli de taraftarın desteğiyle aşacaklarını söyledi.

    'Haydi hep beraber son dosyayı kapatalım'

    Büyükkarcı, 108 yıllık kulüpte tarihi bir yıl dönümü yaşadıklarını hatırlatıp, “Atatürk’ün Karşıyaka armasına armağan ettiği ay yıldızın 94. yıl dönümünü kutladık. Bu konuda ilk ve tek kulübüz. Karşıyaka çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Baskette Süper Lig’de yer almaya devam ediyoruz ancak futbolun durumu her branşı etkiledi. 2.5 sene önce geldiğimizde tesiste yemek çıkmıyordu. Sahalar, tesisler berbat haldeydi. Son 2.5 senede camiamızın desteğiyle tekrar ayağa kalktık” dedi.

    “Doğukan’ın önü açık”

    “Göreve geldiğimizde kulübün önünde tehlike oluşturan FIFA dosyaları vardı ve yönetimin çabası, bulduğumuz destekler, taraftarın katkılarıyla bu dosyaları kapattık” diye konuşan Büyükkarcı, “Şimdi önümüzde tek Igor Duric dosyası kaldı. Bunu yine taraftarımızla kapatacağız. Türkiye’nin takdir ettiği, ölüyü dirilten bir taraftarımız var” diye konuştu.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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