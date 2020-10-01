Haydi İzmir, Hamza bebek için parkeye

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde 3-4 Ekim’de gerçekleşecek turnuvaya Sigorta Shop Kalecik BLD., Karşıyaka, Göztepe ve İzmirspor’un kadın A Takım’ları katılacak. Organizasyonda toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak. Turnuva TVF Voleybol TV Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Turnuvada cumartesi günü saat 13.00’te Sigorta Shop Kalecik BLD-İzmirspor, 16.00’da Karşıyaka-Göztepe, pazar günü ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.