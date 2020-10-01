01.10.2020 - 00:00 |
Haydi İzmir, Hamza bebek için parkeye
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun katkılarıyla, SMA hastası Hamza bebeğe yardım amacıyla özel bir voleybol turnuvası organize edilecek.
İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde 3-4 Ekim’de gerçekleşecek turnuvaya Sigorta Shop Kalecik BLD., Karşıyaka, Göztepe ve İzmirspor’un kadın A Takım’ları katılacak. Organizasyonda toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak. Turnuva TVF Voleybol TV Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Turnuvada cumartesi günü saat 13.00’te Sigorta Shop Kalecik BLD-İzmirspor, 16.00’da Karşıyaka-Göztepe, pazar günü ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.