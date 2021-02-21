Haydi Kaf Kaf şimdi tam zamanı

İzmir Atatürk Stadı’ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Yeşil kırmızılılarda bu mücadele öncesinde Onur yönetim kararıyla kadro dışı bırakılırken sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen Metin’in durumu maç saati netleşecek. Ligde son galibiyetini 20 Aralık’ta Şile Yıldızspor’u deplasmanda 2-0 yenerek alıp 2021’de henüz puanla tanışamayan Karşıyaka, 29 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, şanssızlığı kırıp kazanmak istediklerini, alınacak tek galibiyetin silkinip yeniden çıkış başlatmak için yeterli olacağını söyledi.