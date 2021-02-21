BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Haydi Kaf Kaf şimdi tam zamanı
    ABONE OL
    21.02.2021 - 00:01 |

    Haydi Kaf Kaf şimdi tam zamanı

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 7 maçtır galibiyete hasret olan, üst üste 6 mağlubiyetle zirveden inip kendisini Play Off hattının bile dışında bulan Karşıyaka, kötü gidişe bugün düşme hattındaki Yalovaspor’u ağırlayacağı maçla son vermeye çalışacak.

    Haydi Kaf Kaf şimdi tam zamanı

    İzmir Atatürk Stadı’ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Yeşil kırmızılılarda bu mücadele öncesinde Onur yönetim kararıyla kadro dışı bırakılırken sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen Metin’in durumu maç saati netleşecek. Ligde son galibiyetini 20 Aralık’ta Şile Yıldızspor’u deplasmanda 2-0 yenerek alıp 2021’de henüz puanla tanışamayan Karşıyaka, 29 puanla yedinci sırada yer alıyor.
    Takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, şanssızlığı kırıp kazanmak istediklerini, alınacak tek galibiyetin silkinip yeniden çıkış başlatmak için yeterli olacağını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öz annesini kalbinden bıçakladı

    Öz annesini kalbinden bıçakladı

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Son dakika: Gara'ya giden HDP'li milletvekili! Bakan Soylu açıkladı

    Son dakika: Gara'ya giden HDP'li milletvekili! Bakan Soylu açıkladı

    Sıradaki Haber