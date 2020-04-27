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    HaberlerEge Haberleri ‘Haydi, veresiye defterlerini silelim’
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    27.04.2020 - 00:05 |

    ‘Haydi, veresiye defterlerini silelim’

    ‘Haydi, veresiye defterlerini silelim’

    Konak Belediye Başkanı Batur yardımsever vatandaşa seslendi.

    Konak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için bir adım daha attı, dar gelirli ailelerin bakkal, kasap ve manavlardaki borçların kapatılması için hareket geçti. “Haydi, Birlikte Konak” sloganıyla dayanışma kampanyası başlatan belediye, hayırsever vatandaşlara seslendi, “Komşun gülsün, esnafın yaşasın diye, gel bir veresiye defterini de sen kapat” çağrısı yaptı. Ramazanın birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşmanın yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu ifade eden Başkan Abdül Batur, “Ramazan’da neyimiz varsa paylaşır, en yakınımızdan başlayarak zor durumda olan kişilere destek oluruz. Bu yıl çok daha zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın nedeniyle dara düşen birçok insanımız var. Hayırsever vatandaşlarımız, esnafın veresiye defterlerine yazılmış borçları, güçleri yettiği kadar ödeyerek kapatabilir. Böylece hem zorda kalanlara hem de esnafa destek oluruz” şeklinde konuştu.

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