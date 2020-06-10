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    HaberlerEge Haberleri ‘Hayırlı olsun’ ziyareti
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    10.06.2020 - 07:00 |

    ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti, Talatpaşa Bulvarı’ndaki yeni il binasının hayırlı olmasını diledi.

    ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti, Talatpaşa Bulvarı’ndaki yeni il binasının hayırlı olmasını diledi. Sürekli’ye ziyarette, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da eşlik etti. Sürekli, Şahin’e Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin el sıkıştıkları fotoğrafı armağan etti.

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