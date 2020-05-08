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    HaberlerEge Haberleri Hayırseverlikte sanal dönem
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Hayırseverlikte sanal dönem

    İZMİR’DE 22 bin üyesi olan ve birçok iş insanının desteklediği ‘Bir çocuk da sen giydir’ projesiyle Türkiye’de yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapılmasını sağlayan Nuran Baştan, dünyanın mücadele ettiği koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan ailelere hayırseverlerin sanal market üzerinden yaptığı alışverişlerin ulaştırılmasını sağlıyor.

    Hayırseverlikte sanal dönem

    Baştan, “300 aileye erzak yardımı yapıldı. Gönüllülerimiz sanal market üzerinden alışverişlerini yapıp ailelerin adreslerine gönderiyor” dedi. Bu dönemde yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Baştan, “Geceleri yastığa başımı rahat koyuyorum. Vatandaşlarımız bizlere ‘Bir çocuk da sen giydir’ grubundan ulaşabilir” diye konuştu. l DHA

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