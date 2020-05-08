Hayırseverlikte sanal dönem

Baştan, “300 aileye erzak yardımı yapıldı. Gönüllülerimiz sanal market üzerinden alışverişlerini yapıp ailelerin adreslerine gönderiyor” dedi. Bu dönemde yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Baştan, “Geceleri yastığa başımı rahat koyuyorum. Vatandaşlarımız bizlere ‘Bir çocuk da sen giydir’ grubundan ulaşabilir” diye konuştu. l DHA