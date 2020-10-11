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    11.10.2020 - 00:03 |

    Hayran kaldı

    Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo, ziyaretler kapsamında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile de bir araya geldi.

    Hayran kaldı

    Büyükelçi Prof. Kiondo, Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, Başkan Örki, konuğuna UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda Başkan Örki, Pamukkale’ye hayran kaldığını belirten Büyükelçi Kiango’ya günün anısına kentin özel tekstil ürünlerinden hediye etti.

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