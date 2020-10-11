Hayran kaldı

Büyükelçi Prof. Kiondo, Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, Başkan Örki, konuğuna UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda Başkan Örki, Pamukkale’ye hayran kaldığını belirten Büyükelçi Kiango’ya günün anısına kentin özel tekstil ürünlerinden hediye etti.