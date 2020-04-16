Hayrunisa’nın sesini duyun!

Aydın’da bir yıl önce kanser tanısı konan 4 yaşındaki Hayrunisa Uzdu, hayatta kalabilmek için 40 bin euroluk ilacın alınmasını bekliyor. Nöroblastom tanısı konduktan sonra 2 yıl zorlu bir tedavi süreci yaşayan Hayrunisa’nın hastalığı iki ay önce nüksetti. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören küçük kızın doktorları bu süreçte ‘Dinutuximab Beta’ etken maddeli ‘Qarziba’ ilacını kullanması gerektiğini söyledi.



İlacın maliyetinin 300 bin lira olduğunu söyleyen anne Nur Mukaddes Uzdu, “Kızımın bu süreçte iminoterapi ilacı kullanması gerekiyor. Bu ilaç ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor. Yurtdışından getirmemiz gerekiyor. Bir kür için kullanılması gereken ilacın maliyeti 300 bin liraya yakın. Bu parayı karşılayacak durumumuz yok. Değerli hayırseverlerin yardımı ile kızımın tedavi için gereken bu ilacı almak istiyoruz. Sesimize ses olun” diye konuştu.