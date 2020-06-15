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    HaberlerEge Haberleri Hayvan kemikleri sanata dönüşüyor
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Hayvan kemikleri sanata dönüşüyor

    Karabağlar’da yaşayan emekli öğretmen Halil Çiçek, evinin balkonunu atölyeye çevirdi.

    Hayvan kemikleri sanata dönüşüyor

    Bit pazarından aldığı, çöpten topladığı bufalo dişinden geyik boynuzuna, köpek kafatasından ceviz ve şeftali çekirdeğine kadar birçok farklı atıkla maske, takı ve heykel yapıyor.

    Objelere duygu katıyor

    Malzemeleri özel oyma bıçaklarıyla işleyen Çiçek, bu sanatı yapan ender kişilerden biri. Emekli olduktan sonra Kemeraltı’nda açtığı dükkanda taş işlemeciliği ve takı tasarımıyla uğraştığını belirten Çiçek, “Hayvan kemiği ve deniz kabuğundan sanat eserlerini sanıyorum ki Türkiye’de bir tek ben yapıyorum. Daha çok insan suratı işliyorum. Böylelikle objeye duygu veriyorum” dedi. l DHA

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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