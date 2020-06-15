Hayvan kemikleri sanata dönüşüyor

Bit pazarından aldığı, çöpten topladığı bufalo dişinden geyik boynuzuna, köpek kafatasından ceviz ve şeftali çekirdeğine kadar birçok farklı atıkla maske, takı ve heykel yapıyor.

Objelere duygu katıyor

Malzemeleri özel oyma bıçaklarıyla işleyen Çiçek, bu sanatı yapan ender kişilerden biri. Emekli olduktan sonra Kemeraltı’nda açtığı dükkanda taş işlemeciliği ve takı tasarımıyla uğraştığını belirten Çiçek, “Hayvan kemiği ve deniz kabuğundan sanat eserlerini sanıyorum ki Türkiye’de bir tek ben yapıyorum. Daha çok insan suratı işliyorum. Böylelikle objeye duygu veriyorum” dedi. l DHA