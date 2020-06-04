04.06.2020 - 00:01 |
Hayvan pazarı, iki gün sonra açılıyor
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacak.
İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun kararı doğrultusunda hayvan pazarında alışverişler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak. Hayvan pazarı, her hafta 04.00’da açılmaya devam edecek.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."