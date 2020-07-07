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    HaberlerEge Haberleri Hayvanseverler tam puan verdi
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Hayvanseverler tam puan verdi

    İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Nazilli Hayvanseverler Derneği bir araya geldi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

    Hayvanseverler tam puan verdi

    İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Nazilli Hayvanseverler Derneği bir araya geldi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yanlarında mama da getiren hayvanseverler, merkezde incelemelerde bulundu. Yelkovan, personele ve sokak hayvanlarına sahip çıktığı için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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