Hayvanseverler tam puan verdi

İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Nazilli Hayvanseverler Derneği bir araya geldi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yanlarında mama da getiren hayvanseverler, merkezde incelemelerde bulundu. Yelkovan, personele ve sokak hayvanlarına sahip çıktığı için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.