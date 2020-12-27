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    27.12.2020 - 00:03 |

    Hazinenin üzerindeyiz

    Halikarnassos Surları’nı kurtarma kazılarında inceleme yapan Başkan Aras, “Hedefimiz kentimize 3 müze kazandırmak” dedi

    Hazinenin üzerindeyiz

    3500 yıllık tarihi geçmişe sahip Bodrum’da, 2400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen Halikarnassos Surları’nın kurtarma kazısı, temizlik ve çevre düzenlemesi, Bodrum Belediyesi ve AKADEMİA Vakfı ortak çalışması ile Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi denetimde yürütülüyor.

    Eskiçeşme Mahallesi’nde çalışmaların başladığı alanda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “7 km uzunluğundaki surların, 5 km.’ye yakın bir kısmı yer yer ağır tahribatlara uğramış olmasına rağmen, günümüze kadar ulaşabilmiş durumdadır. Bir hazinenin üstünde oturduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Hedefimiz kentimize 3 yılda 10 müze kazandırmak” diye açıklama yaptı. 

     

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