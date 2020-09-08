‘Hazır ve inançlıyız’

Teknik Direktör Cenk Laleci, hedeflerini ilk 6 sıra olarak belirlediklerini söyledi, “Önceliğimiz bu sezonun sağlıklı bir şekilde başlayıp tamamlanması. Elbette eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Altınordu mücadelesini değerlendiren Laleci, “Keyifli bir maç olacak. Hazırız ve inançlıyız” dedi.