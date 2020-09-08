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    HaberlerEge Haberleri ‘Hazır ve inançlıyız’
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    08.09.2020 - 00:00 |

    ‘Hazır ve inançlıyız’

    2020-2021 sezonunun ilk maçında cuma günü evinde İzmir derbisinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek Menemenspor mücadeleye iddialı hazırlanıyor.

    ‘Hazır ve inançlıyız’

    Teknik Direktör Cenk Laleci, hedeflerini ilk 6 sıra olarak belirlediklerini söyledi, “Önceliğimiz bu sezonun sağlıklı bir şekilde başlayıp tamamlanması. Elbette eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Altınordu mücadelesini değerlendiren Laleci, “Keyifli bir maç olacak. Hazırız ve inançlıyız” dedi.

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