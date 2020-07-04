Haziran ayında EİB’den 1 milyar lira dışsatım

2019 yılı haziran ayında 851 milyon dolar olan EİB ihracatı, 2020 yılı haziran ayında yüzde 21’lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi. 2020 yılının ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakan EİB’in haziran ayında sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8’lik artışla 483 milyon dolardan, 522 milyon dolara çıkarken, en çok artış tarım ürünlerinde yaşandı.

Zirve tekstilcilerin oldu

12 ihracatçı birliğinin 11 tanesi Haziran ayında ihracatını artırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 104 milyon dolarlık ihracatla üç ay aranın ardından zirveye çıktı. Kovid-19 sonrasında dünya genelinde ihraç pazarlarında talep düşüşleri yaşandığını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, haziran ayında dünya genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte talep artışı yaşandığını, başarının temmuz ayında da devamını beklediklerini kaydetti, “İhraç ürünlerimizi pazarlamak için dijital fuarlar, ticaret heyetleri düzenlemeye başladık. 2020 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yeni rekor

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği haziran ayında yeni bir rekora imza attı. İhracatını 47.7 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 514 milyon dolara yükseldi.