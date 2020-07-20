Haziranda İzmir’e 34 bin turist geldi

Kovid-19 pandemisinin ülke ve bölge turizmine olumsuz etkisi Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) Haziran ayı yönetim raporuna da yansıdı. Sektörün, güvenli turizm kriterlerini sağlama konusunda üzerine düşeni yaptığını belirten ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Ağustos ayında dış pazarın hareketleneceğini düşünüyoruz” dedi. Haziran ayında İzmir’e geçen yılın yüzde 10’u kadar yabancı ziyaretçi geldiğini, vatandaş ziyaretçi sayısının da geçen yıla göre yüzde 21 düzeyinde kaldığını belirten İşler, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi güvenli tesislerimizde ağırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Yüzde 87 gerileme

Rapora göre, İzmir turizmi 2020 yılının Haziran ayında 15 bin 270’i yabancı, 19 bin 594’ü vatandaş olmak üzere toplam 34 bin 864 ziyaretçi aldı. İzmir’e 2020 yılının altıncı ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 87 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 91, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 78 azaldı.