Hazırgiyimcilerden AHA ile dijital tanıtım

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılarBirliği (EHKİB), pandeminin etkisini azaltmasıyla başlayan normalleşmenin ardından, haziran- ekim döneminde yüzde 22’lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptı. Beş aylık periyotta Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ay bazında ihracat lideri oldu. 2020’de geçen yılki 1.3 milyar dolar seviyesini yakaladıklarını belirten EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, şöyle konuştu:

Hedef 1.5 milyar

“2021 yılında EHKİB olarak 1.5 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Faaliyetlerimiz pandemi koşulları çerçevesinde şekillenecek. Dolayısıyla fuarlar, heyetler gibi fiziksel faaliyetlerimizi yılın ikinci yarısı için kurgulamayı planlıyoruz. Dijital platformlarda yer alma çalışmalarımız kapsamında ise çok önem verdiğimiz bir projemiz var. Markamızın ismi AHA (AegeanHasApparel) olacak. Yeni yılda kurgulayacağımız faaliyetlerin merkezinde bu projemiz yer alacak. Üyelerin ve sektörün uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması amacıyla hareket edeceğiz” dedi.