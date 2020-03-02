Hedef, 1 milyar dolar

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden üç firma zirveyi paylaştı. Birlik Başkanı Uçak, “Yüzde 7’lik artışla 890 milyon dolara ulaştık” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden zirveye çıkan firma, taze meyve sebze ihracatçısı Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ulus. Nak. Ltd. Şti. oldu.

53 yılın en yükseği

Meyve suyu ihracatçısı TREKO Tarım Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. de en fazla dışsatım yapan firmalar sıralamasında adını ikinci sıraya yazdırdı. Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Bölgesi’nin başarısı İhracatın Yıldızları ödüllerine de yansıdı. Meyve sebze mamulleri ihracatçısı Euro Gıda İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. en fazla ihracat yapan firmalar sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2019 yılında yüzde 7’lik ihracat artışıyla 890 milyon dolarlık dışsatım tutarıyla 53 yıllık tarihinin en yüksek ihracatına imza attığını belirten Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, ilk üçte yer alan firmaların bu başarıda yüzde 18’lik katkısı olduğunu dile getirdi.

2020 yılının Ocak ayına da çok parlak bir giriş yaptıklarına işaret eden Uçak, şunları söyledi:

“Taze meyve sebze ihracatımız yüzde 68’lik yükselişle 24 milyon doları aştı. Meyve sebze mamulleri ihracatımız da, 52 milyon dolara çıktı. Totalde yüzde 25’lik artışla ocak ayı dışsatımımız 76 milyon doları geçti. 2020 yılı sonundaki 1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.”