Hedef, 1 milyon turist

Yeni normal döneme 1 Haziran’da başlayan Pamukkale, uçak seferlerinin açılmasıyla yıl sonuna kadar 1 milyon misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Dört mevsim turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, 2019’da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayarak rekor kırmasının ardından bu yıl salgın nedeniyle 1 milyon ziyaretçiyi konuk etmeyi bekliyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, tüm tedbirleri aldıklarını belirtti, “Sosyal mesafeye özen gösterilmesi, maske takılması halinde hiçbir sorunun oluşacağına inanmıyorum” dedi.