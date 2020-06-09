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    HaberlerEge Haberleri Hedef, 1 milyon turist
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    09.06.2020 - 07:00 | | AA

    Hedef, 1 milyon turist

    Yeni normal döneme 1 Haziran’da başlayan Pamukkale, uçak seferlerinin açılmasıyla yıl sonuna kadar 1 milyon misafiri ağırlamaya hazırlanıyor.

    Hedef, 1 milyon turist

    Yeni normal döneme 1 Haziran’da başlayan Pamukkale, uçak seferlerinin açılmasıyla yıl sonuna kadar 1 milyon misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Dört mevsim turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, 2019’da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayarak rekor kırmasının ardından bu yıl salgın nedeniyle 1 milyon ziyaretçiyi konuk etmeyi bekliyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, tüm tedbirleri aldıklarını belirtti, “Sosyal mesafeye özen gösterilmesi, maske takılması halinde hiçbir sorunun oluşacağına inanmıyorum” dedi.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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