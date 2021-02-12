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    HaberlerEge Haberleri Hedef, 100 milyon dolar
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    12.02.2021 - 07:00 |

    Hedef, 100 milyon dolar

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin, ABD’ye Türk gıda ürünleri ihracatını arttırmak için sürdürdüğü TURQUALITY Projesi’nin ikinci ayağında Türk su ürünleri tanıtıldı.

    Hedef, 100 milyon dolar

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin, ABD’ye Türk gıda ürünleri ihracatını arttırmak için sürdürdüğü TURQUALITY Projesi’nin ikinci ayağında Türk su ürünleri tanıtıldı. Las Vegas Üniversitesi Aşçılık Bölümü ev sahipliğinde, Türk su ürünlerinden Akdeniz diyetine uygun mönüler sunuldu. ABD ile Türkiye arasındaki dış ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ihracatın 920 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti, “2020 yılında 33.5 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ettik. 4 yıllık tanıtım sonucunda bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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