‘Hedef 180 milyon dolar

’Türkiye’nin üzüm üretim merkezi Manisa’dan bu sezon 180 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor. Manisa ve çevresinde kayıtlı 50 bin üretici, 1 milyon dekar bağda üzüm üretiyor. Türkiye’nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70’ini karşılayan Manisa’da yıllık 2,5-3 milyon ton arasında ürün yetiştiriliyor ve bunun yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Manisa’da üretilen üzümün yarısı kurutmalık, yüzde 40’ı yaş, yüzde 10’u ise şıralık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yıl 59 ülkeye 150 milyon dolar değerinde Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm gönderdiklerini belirtti, bu sezon da 8 Ağustos’ta başladıkları dışsatımın geride kalan iki haftada hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Uçak, “170-180 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.